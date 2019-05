Dni Literatury Dziecięcej w bibliotekach w Olsztynie

"Na początku była bajka" - przekonują bibliotekarze z Olsztyna i zapraszają do świętowania Dni Literatury Dziecięcej, które potrwają od 1 do 8 czerwca.

Filia nr 2

ul. Świtezianki 4

tel. 89 533 50 52



4.06., godz. 11.30 - Bajkowy pociąg po Europie - prezentacja pt. "Europa i Ty", przygotowana we współpracy z Punktem Informacji Europejskiej - Europe Direct-Olsztyn. Grupa zorganizowana, szkoła podstawowa.

6.06., godz. 10.15 - Bajkowy pociąg po Europie - rumuńska "Bajka o słowiku". Zajęcia literacko-ruchowe, inspirowane bajką kraju aktualnie przewodniczącego Unii Europejskiej. Grupa zorganizowana przedszkolna.

MultiCentrum

ul. Limanowskiego 8

tel. 89 526 65 17



3.06., godz. 9.00 - 13.30

Czarodziejski dar przemiany – baśń kenijska (slajdszoł)

Tropy dzikich zwierząt - warsztaty graficzne (Art Rage, Fresh paint)

5.06., godz. 8.00 - 13.00

„Bajka nowa prostokątna i kwadratowa” - warsztaty wiedzy z wykorzystaniem konsoli sensorycznej K-First, modele przestrzenne figur geometrycznych z klocków K’ nex.

7.06., godz. 8.00 -13.30

Chory kotek w wirtualnym studio muzycznym

- Podstawy aranżacji muzycznej z wykorzystaniem instrumentów akustycznych i wirtualnych na przykładzie utworu Chory Kotek.

- Rozbieranie piosenki Chory kotek na części pierwsze w oprogramowaniu Digital Audio Workstation.

- Nagrywanie partii instrumentalnych i wokalnych w oprogramowaniu DAW

Filia nr 4

al. Przyjaciół 15

tel. 89 527 55 54



5.06, godz. 12.00 - Jeziorny Teatr Małej Formy dla najmłodszych

6.06. – zajęcia literackie dla grupy zorganizowanej

7.06, godz. 16.00 – zajęcia literackie dla dzieci pt. Skąd przychodzisz bajko

Filia nr 5

ul. Orłowicza 27

tel. 89 542 79 59



5.06., godz. 10.00 - Baśniowy poranek z Królewną Śnieżką - teatrzyk kamishibai (grupa zorganizowana)

6.06., godz. 10.30 - Dzień legend warmińskich (grupa zorganizowana)

7.06., godz. 09.30 - Bajkowe lato - zajęcia literacko-muzyczne (grupa zorganizowana)

Filia nr 6

ul. Jarocka 65

tel.89 543 07 68



5.06. - „Królestwo bajek”- całodniowy konkurs ze znajomości bajek z drobnymi nagrodami

6.06., godz. 10.00 - „Podróż do bajkowej krainy” - zajęcia literacko-plastyczne dla grup zorganizowanych

7.06., godz.10.00 - „Witajcie w naszej bajce” - zajęcia literacko-teatralne dla grup zorganizowanych

8.06. – Święto ulicy Wilczyńskiego - własne stoisko i animacje dla dzieci

Filia nr 9

ul. Żołnierska 47

tel. 89 533 20 75



4.06., godz. 9.30 - O tym są bajki, czyli warmińskie historie o bratkach i innych kwiatach - zajęcia literackie na podstawie książki I. Kwinto zakończone działaniami plastycznymi / zakładka do książki w postaci bratka/.

5.06., godz.9.30 - O tym są bajki, czyli ptaki nad olsztyńskim niebem - spotkanie z miłośnikiem przyrody, ornitologiem – Panem Wojciechem Biedrzyńskim

6.06., godz. 15.00 - Braterskie serce w kwiat zaklęte – rozstrzygnięcie konkursu plastycznego organizowanego we współpracy z Samorządową Radą Osiedla Kormoran.

7.06., godz. 9.30 - O tym są bajki, czyli skarpetkowe historie dla najmłodszych - zajęcia literackie z elementami zabaw rozwijających wyobraźnię.

1.06. - 8.06.

- wystawka książek „Mistrzowie Ilustracji Dziecięcej”

- „żywa” wystawka książek „Bawią pokolenia”, przedstawiająca należące do klasyki pozycje polskich autorów, na twórczości których wychowało się wiele pokoleń. Wystawka będzie uzupełniana o propozycje Czytelników ze wszystkich grup wiekowych.

Abecadło

al. Piłsudskiego 16

tel. 89 527 28 10



1.06. - Moja ulubiona postać z bajki - plebiscyt, każdy, kto w tym dniu wypełni kupon i wpisze na nim swoja ulubioną postać z bajki weźmie udział w losowaniu książkowych niespodzianek.

Zwycięscy plebiscytu zostaną powiadomieni telefonicznie.

3.06., godz. 10.00 - Bajkowe spotkanie - warsztaty (grupy zorganizowane klasy I-III). Obowiązują zapisy.

3.06., godz. 17.00 - Warsztaty z Mateuszem Świstakiem

4.06., godz. 11.30 i 17.00 - Witajcie w naszej bajce - bajkowe ABC dla najmłodszych - zajęcia dla dzieci 2-3 lata z opiekunami.

5.06., godz. 17.00 - Bajkowe orgiami: Krasnoludki - warsztaty plastyczne dla dzieci + 6 lat

6.06., godz. 10.00 - Pomylona bajka - warsztaty (grupy zorganizowane klasy I-III). Obowiązują zapisy.

6.06., godz. 17.00 - Witajcie w naszej bajce - bajkowe ABC dla najmłodszych - zajęcia dla dzieci 2-3 lata z opiekunami.

7.06., godz. 10.00 - Bajkoterapia dla przedszkolaka - warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym. Obowiązują zapisy.

Filia nr 12

ul. Hanki Sawickiej 2

tel. 89 526 96 37



1.06. - 8.06. - Wystawa: baśnie, bajki i legendy

1.06. i 8.06., godz. 10.00-14.00 - Kiermasze książek przed biblioteką połączone z bookcrossingiem

4.06. i 6.06., godz. 16.00 - Głośne czytanie „Antologii Warmińskiej”

6.06., godz. 16.30 - Ozdobna ramka do lusterka z bajki "Królewna Śnieżka" - zajęcia literacko-plastyczne

Filia nr 13

ul. Sikiryckiego 9

tel. 89 543 13 15



1-8.06. - W Krainie Bajki - zajęcia literacko-plastyczne dla grup zorganizowanych (zapisy telefoniczne pod numerem 89 543 13 15)

1.06. - 8.06. - Bajkowy Konkurs Wiedzy - zabawa biblioteczna dla dzieci

1.06 - 8.06. - Moja ulubiona bajka... Dzieci vs Dorośli - zabawa biblioteczna dla wszystkich czytelników

8.06., godz. 10.00 – 14.00 - Święto ul. Wilczyńskiego



Filia nr 15

ul. Obrońców Tobruku 15/2U

tel. 89 527 35 72



1- 8.06. - Bajkowy świat – wystawa książek i prac plastycznych dzieci

1 – 7.06. - Wybierz swoją ulubioną bajkę - glosowanie w bibliotece

7.06., godz. 16.30 - Malowanie na trawie - Bajki które znamy - zabawy literacko-plastyczne

Filia nr 18

ul. Żytnia 71

tel. 89 527 89 52



3.06., godz. 10.30 - Legenda o Łynie - warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci przedszkolnych

4.06. - Głosowanie na ulubioną bajkę, baśń, legendę Tworzenie ilustracji.

5.06., godz. 12.30 - Projekcja i głośne czytanie baśni

6.06., godz. 10.30 - Zaklęty zamek w lesie olsztyńskim - warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci przedszkolnych

7.06., godz. 10.30 - Kubuś nasz bohater - teatrzyk kamishibai w Klubie Mam (dla dzieci najmłodszych)

Na początku była bajka. Wędrująca z ust do ust, przekazywana z pokolenia na pokolenie, oparta na mądrości, prawach i doświadczeniach. Wyszeptana do ucha, wyśpiewana, czytana. Kojąca, łagodna, czuła, ale też wyznaczająca granice dobra i zła, pobudzająca wyobraźnię, zachęcająca do dyskusji. To właśnie bajka często bywa przewodnikiem dziecka po świecie przeżyć i wartości, jest również pierwszym utworem wypełniającym przestrzeń literacką w życiu dziecka. Ogromną rolę w tej podróży odgrywa dorosły, który towarzyszy w czytelniczej podróży. To od nas – rodziców, opiekunów, nauczycieli zależy, czy będzie to przygoda życia pełna radości, odkrywania, bliskości i miłości, czy może nudna i żmudna droga, która szybko znajdzie swój kres.Podczas tegorocznych Dni Literatury Dziecięcej chcemy docenić rolę bajki w życiu dziecka, ale także podkreślić miejsce dorosłego w tym procesie. Dlatego jednym z głównych punktów programu będą warsztaty dla dzieci pt. „Ja i pan miś. Opowieści z różnych stron świata”, które 3 czerwca o godz. 17.00 w bibliotece Abecadło poprowadzi Mateusz Świstak. Ponadto nasi bibliotekarze dołożą wszelkich starań, aby podczas licznych spotkań i zajęć najmłodsi odkryli moc, jaka kryje się w książkach.Dni Literatury Dziecięcej w Miejskiej Bibliotece Publicznej potrwają od 1 do 8 czerwca.