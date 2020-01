Noworoczny spływ Łyną

Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie, jak co roku, organizuje spływ noworoczny. Zaplanowano go na sobotę 4 stycznia.

Czytaj e-wydanie

Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Roczna prenumerata e-wydania tylko 199 zł.



Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl

Tym razem uczestnicy pokonają Łyną trasę z Bartąga do olsztyńskiego zamku. Początek spływu o godz. 10.00. Dojazd autobusem linii 136 do przystanku końcowego Bartąska-Rondo. Koszt 15 zł. Zapisy w Miejskiej Informacji Turystycznej w ratuszu codziennie (prócz niedziel) od 10.00 do 16.00.