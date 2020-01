Aktywne ferie w Olsztynie z OSiR-em

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie jest, jak zapewniają jego przedstawiciele, doskonale przygotowany na zbliżający się czas zimowej przerwy w nauce. W tym czasie udostępni dzieciom i młodzieży swoje obiekty, przy okazji oferując wiele promocji i propozycji.

Ferie w województwie warmińsko-mazurskim rozpoczną się 20 stycznia i potrwają do 2 lutego

Uwaga! Należy pamiętać o tym, że dzieci do lat 7 mogą wchodzić na lodowiska i na basen przy ul. Głowackiego tylko pod opieką dorosłych, w Aquasferze taka zasada dotyczy dzieci do lat 12.

W stolicy Warmii i Mazur możliwości uprawiania sportu i rekreacji jest całe mnóstwo. Wystarczy wspomnieć, że pełną parą działają trzy lodowiska, mnóstwo atrakcji można znaleźć w komfortowych wnętrzach Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego Aquasfera Galeria Warmińska i w pięknym kompleksie Centrum Rekreacyjno-Sportowego Ukiel.- Nieustannie polecamy na ten czas hitową Kartę Olsztyn Sport dla dzieci w wieku 4-12 lat, która kosztuje 99 zł, a jest ważna przez 30 dni - przypomina Zbigniew Szymula z Ośrodka Sportu i Rekreacji. - Dla dzieci i młodzieży w wieku 12-25 lat karta kosztuje 129 zł. I to jest naszym zdaniem oferta nie do przebicia. Dzięki karcie codziennie bez ograniczeń czasowych można korzystać z atrakcji Aquasfery oraz basenów przy ul. Głowackiego i Mariańskiej, trzech lodowisk, wypożyczalni sprzętu sportowego w CRS Ukiel oraz Strefy Sportu i Rekreacji w Hali Widowiskowo-Sportowej Urania.- nielimitowane czasowo wejścia do Aquasfery (całodzienne bilety Open już od 18 zł!);- korzystanie z trzech lodowisk: przy Hali Widowiskowo-Sportowej Urania i przy ul. Jeziołowicza (bilet ulgowy w czasie ferii do godz. 14:00 kosztuje tylko 5 zł!) oraz w CRS Ukiel przy ul. Olimpijskiej;- Strefę Sportu i Rekreacji w HWS Urania (od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00 dziecko płaci za wstęp 8 zł);- promocyjne bilety na basen przy ul. Głowackiego (w godz. 9:00-14:00 godzinny bilet ulgowy w cenie 6 zł) oraz na basen przy ul. Mariańskiej (w godz. 9:30-13:30 godzinny bilet ulgowy w cenie 6 zł);- sprzęt sportowy i zimowy w CRS Ukiel (nartorolki, łyżworolki, nordic walking);