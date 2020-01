Olsztyński MOK wezmą w swoje ręce młodzi

Kolejna edycja niezwykłych dni otwartych w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie. Podobnie jak przed rokiem swoich sił w "robieniu kultury" będą mogli spróbować uczniowie szkół podstawowych.

"Młodzi biorą MOK - nieoczekiwana zmiana miejsc" to oryginalne przedsięwzięcie, jakie proponują pracownicy miejskiej instytucji. W poniedziałek i wtorek w rolę pracowników jednostki będą mieć okazję wcielić się młodzi olsztynianie.- W zeszłym roku organizowana przez nas Zamiana Miejsc zaowocowała nieocenionymi korzyściami dla obydwu stron - przyznaje Marta Guściora z Miejskiego Ośrodka Kultury. - Dla wszystkich była to wspólna zabawa, dla dzieci nauka i zdobywanie niezapomnianego doświadczenia, a dla pracowników MOK nauka i inspiracja.Młodzi olsztynianie będą na początku mieć okazję dowiedzieć się, czym jest kultura. I że to nie tylko "grzeczne zachowywanie się". Poza tym pracownicy MOK-u opowiedzą czym jest praca w kulturze i czym konkretnie zajmuje się ich instytucja.Później w 3-4-osobowych grupach młodzi goście zajmą stanowiska pracowników Ośrodka. Będą rządzić m.in. w Dziale Animacji i Edukacji Kulturowej, w Dziale Organizacji Wydarzeń, w Biurze Festiwalowym, a nawet w gabinecie Dyrekcji!Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek i wtorek (13-14 stycznia). Każdego dnia zaplanowane zostały trzy terminy: 9:00, 10:30, 12:00. Klasy (od IV do VIII szkół podstawowych), które chciałyby wziąć udział w tych oryginalnych warsztatach, powinny się do nich zapisać pod adresem e-mail warsztaty@mok.olsztyn.pl lub zgłosić telefonicznie: 513 297 161.Źródło: Urząd Miasta Olsztyna