W Olsztynie znów będą królować maluchy i syrenki

Gratka dla wielbicieli motoryzacji, szczególnie tej w klasycznym wydaniu. Od niedzieli (16 lutego) do końca marca w dawnej zajezdni trolejbusowej będzie można oglądać niezwykłe auta.

Czytaj e-wydanie

Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Roczna prenumerata e-wydania Gazety Olsztyńskiej i tygodnika lokalnego tylko 199 zł.



Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl

Marzyli o nich i zachwycali się nimi niemal wszyscy, którzy żyli w czasach PRL. Legendarne, polskie auta lat 60. i 70. będzie można oglądać przez ponad miesiąc w zajezdni przy ul. Knosały.- Na bazie mody na oldskul, sentymentów do dawnych czasów i renesansowi rzeczy, które dobitnie nam o nich przypominają PRL-owska motoryzacja wróciła do łask - mówią organizatorzy wystawy. - Pogardzane niegdyś syreny i fiaty 126p, mają status kolekcjonerskich, a wyjątkowo utrzymane egzemplarze lub te z ciekawą przeszłością, zyskują ceny przyzwoitych zachodnich aut. Dzisiaj "peerele" są kultowymi autami i posiadanie polskiego klasyka stało się zwyczajnie modne.Podczas wystawy podziwiać będzie można najpopularniejsze, seryjnie produkowane pojazdy. To m.in. słynna syrena 104 (ta z drzwiami otwieranymi "pod wiatr"), fiat 126p z 1974 roku, czyli z samego początku produkcji fiat 125p z drugiego roku produkcji (1968 r.) oraz polonez 1500, również z drugiego roku produkcji (1979 r.). Zaprezentują się także luksusowa Warszawa 223 oraz robotniczy Żuk.Jednak auta to nie jedyny element wystawy. Towarzyszyć jej będą oryginale grafiki autorstwa Szymona Kobylińskiego, opublikowane w 1958 roku w książce "100 km humoru". To okazja do dowiedzenia się lub poznania co bawiło (albo martwiło) ówczesnych zmotoryzowanych i pieszych. Przy okazji wernisażu obędzie projekcja polskiej komedii "Kochajmy Syrenki" z 1966 r., której wiele scen nakręcono na Warmii (w tym w Olsztynie) i Mazurach.Otwarcie wystawy w niedzielę (16 lutego) o 13:00 w zajezdni trolejbusowej przy ul. Knosały.Źródło: UM Olsztyna