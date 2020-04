Joga śmiechu w MOK #online

Śmiech rozładowuje stres i dodaje nam energii. Przywraca kolory światu i wypełnia płuca obietnicą czegoś dobrego. W śmiechu jesteśmy piękniejsi, silniejsi i zdrowsi. Niestety, powiedzieć, że ostatnie tygodnie nie sprzyjały śmiechowi, to nic nie powiedzieć. Dlatego spieszymy z rozwiązaniem!

Piotr Bielski, czyli Jogin Śmiechu uczy tego, co teoretycznie wszyscy umiemy, ale co mimo to nadal krępuje wielu z nas: śmiechu spontanicznego i naturalnego, nawet bez powodu, dla czystej afirmacji życia samego w sobie.

Po styczniowym sukcesie w murach MOK Olsztyn, tym razem zaprosimy was na wirtualny cykl czterech warsztatów jogi śmiechu online! Raz w tygodniu będziemy wspólnie gimnastykować optymizm i ćwiczyć śmiechową radość, przepędzając czarne myśli za siódmą górę. Poszukajmy razem dystansu do tego, co niewesołe. Nauczmy się śmiać nie z siebie, lecz do siebie.

Jeśli nie spróbujesz, nie dowiesz się, jak dużo możesz zyskać!

Joga Śmiechu

4 maja (pon.) / godz. 17:00

11 maja (pon.) / godz. 17:00

18 maja (pon.) / godz. 17:00

fejsbuk MOK Olsztyn: https://www.facebook.com/MiejskiOsrodekKulturyOlsztyn

MOK Olsztyn