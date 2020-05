Zmiany w kalendarzu olsztyńskich imprez sportowych

2020-05-06 12:08:34 (ost. akt: 2020-05-06 12:18:07)

– W 2020 roku nie dojdzie do skutku zaplanowany na 20 czerwca 2. Olsztyński Bieg Świętojański. Wciąż natomiast mamy nadzieję, że wszyscy spotkamy się podczas XVIII Biegu Jakubowego. W pierwotnej wersji miał on się odbyć 26 kwietnia, nowa data to 23 sierpnia – poinformował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. Co się jeszcze zmieni?